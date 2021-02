文, 정의용에 '비모란선인장' 전달…"세계 속 한국의 위상 올려달라"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 정의용 외교부 장관, 황희 문화체육관광부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관 등 신임 국무위원들에게 임명장을 수여했다.

문 대통령은 15일 오전 청와대 본관 1층 충무실에서 이들 장관과 배우자·가족에게 임명장 및 꽃다발을 전달했다.

문 대통령은 정 장관에게 임명장을 수여한 후 배우자에게 비모란선인장을 전달했다. 비모란선인장의 의미는 '세계 속의 한국'으로, 정 장관이 한미동맹을 강화하고 중국·일본·러시아·유럽연합(EU) 등 주요국과의 관계도 원만히 해결해 나가는 한편 한반도 평화 프로세스와 신남방·신북방 정책도 확고히 정착·발전시키는 등 세계 속의 한국의 위상을 한 단계 올려 달라는 당부의 의미다.

황 장관에게도 임명장을 수여한 후 배우자에게 캐모마일과 스위트피로 구성된 꽃다발을 전달했다. 캐모마일은 '역경에 굴하지 않는 힘', 스위트피는 '행복'이라는 의미를 갖고 있다. 황 장관이 코로나19로 인한 문화예술·체육·관광산업의 위기를 극복하고, 문화를 통해 국민의 일상을 되찾을 수 있도록 기여해 달라는 의미다.

이어 권 장관에게도 임명장을 수여하고 권 장관의 부친에게 말채나무와 개나리로 구성된 꽃다발을 전달했다. 각각 말채나무와 개나리의 의미는 '당신을 보호해 드릴게요', '희망'으로, 코로나19로 경영 위기에 처한 중소기업 등을 속도감 있게 지원하고 중소·벤처기업의 수출·판로 지원 및 일자리 창출 등에서 가시적인 성과를 창출해 달라는 당부의 의미를 담았다.

문 대통령은 기념촬영 후 참석자들과 함께 인왕실에서 비공개 환담을 가졌다.

