"경쟁력 강화를" 경고 속 르노삼성 노사, 연휴 이후 협의재개

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차 노사가 2020년 임금 및 단체협상안을 둘러싼 줄다리기를 이어가고 있다. 르노그룹 본사 차원에서 경쟁력을 강화하지 않을 시 르노삼성의 생존이 달린 '뉴 아르카나(XM3의 수출명)' 물량배정을 재검토할 수 있단 경고가 나온 상황에서다.

14일 업계에 따르면 르노삼성 노사는 설 연휴가 끝난 뒤 6차 본교섭을 열어 2020년 임금 및 단체협상안, 희망퇴직 등에 관련한 논의를 이어갈 예정이다. 현재 르노삼성은 국내 완성차 업체 중 유일하게 지난해 임단협을 마무리 짓지 못한 상태다.

르노삼성 노조는 이미 지난해 10월 중앙노동위원회의 쟁의조정 중지 결정으로 쟁의권을 얻었고, 지난 1~2일엔 파업찬반 투표 가결로 파업권까지 확보한 상태다. 노사는 지난 5차 본교섭에서도 기본급 인상(7만원), 전 직원 대상 희망퇴직 등 여러 쟁점에서 이견을 보인 것으로 전해진다.

문제는 르노그룹 본사 차원에서 '부산공장의 경쟁력 확보'를 주문하고 나섰단 점이다. 호세 비센트 드 로스 모조스 르노그룹 총괄부회장은 지난 9일 르노삼성 부산공장 임직원에게 보낸 메시지를 통해 "부산공장이 반드시 이행해야 하는 (경쟁력 강화) 약속이 지켜지지 않는다면 새로운 방법을 찾을 것"이라고 경고장을 냈다.

로스 모조스 부회장은 특히 "부산공장의 공장제조원가는 스페인에서 생산되는 르노 캡쳐와 비교하면 두 배에 달하는데, 여기에 운송비를 감안한다면 한국에서 차량을 생산해 유럽으로 전달하는 것이 적합하지 않을 수 있음은 부산공장 임직원들도 느끼고 있을 것"이라면서 "캡쳐와 동일한 수준의 공장제조원가로 뉴 아르카나를 생산해야 하며, 이는 부산공장이 준수해야 할 책임"이라고 말했다.

이는 경쟁력 확보 없인 부산공장의 사활이 달린 뉴 아르카나 물량 배정을 재검토 할 수 있다는 경고로 읽힌다. 지난해 닛산 로그 생산 중단 이후 XM3 수출물량 배정은 르노삼성의 사활이 달린 문제기도 하다.

한편 노조는 파업 등 쟁위행위엔 신중한 모습이다. 노조 관계자는 "사측은 희망퇴직이 마무리 된 이후에야 안(案)을 가져오겠다고 하고 있다. 협상의지가 있는지 의문"이라면서 "쟁의행위는 신중하게 결정한단 방침인 만큼 일단 본교섭에 집중할 것"이라고 전했다.

