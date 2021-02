광주시, 5·18민주화운동 진상규명 위한 피해사례 등 제보 접수

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 5·18민주화운동 진상 규명과 진실 파악을 위해 피해사례 등에 대해 제보를 받는다고 14일 밝혔다.

제보 내용은 1980년 5월18일 전후 당시 군 관련 당사자의 고백과 증언, 목격담, 피해사례, 행방불명자 및 암매장 제보, 계엄군에 의해 발생한 성폭력 범죄 등 5·18과 관련된 모든 행위가 해당된다.

신문, 잡지, 방송, 인터넷, 유튜브, 출판물, 강의, 집회 등을 통한 5·18 관련 왜곡 및 폄훼 사례에 대한 제보도 함께 받는다.

광주시는 제보 내용의 사실 여부를 확인한 후 ‘5·18민주화운동 진상규명 조사위원회’로 이관해 철저한 검증과 사건조사를 거쳐 은폐된 진실을 규명해 억울한 희생자와 피해자가 없도록 한다는 계획이다.

또 온라인 중심의 5·18왜곡·폄훼 댓글과 가짜뉴스는 접속 차단 및 채널 폐쇄을 위한 절차를 밟고, 명예훼손 등 중대한 사안에 대해서는 5·18법률자문관을 통한 민·형사상 법적 대응으로 왜곡·폄훼 활동 확산을 사전 차단할 계획이다.

한편, 2017부터 지난해 말까지 진상규명 신고센터를 운영한 결과, 암매장 신고 50건, 행불자 신고 13건, 총기 및 헬기사격 관련 40건, 과잉진압 8건, 성폭력 6건 등 246건의 제보가 접수돼 진상조사위원회로 제보 내용을 이관했다.

제보 자료를 근거로 진상조사위원회와 함께 행불자 찾기 등 5·18민주화운동 진상규명을 하고 있다.

진상규명 신고·접수는 5·18기념재단 홈페이지의 참여마당 ‘신고제보’란과 광주시 5·18선양과에 하면 된다.

김종원 시 5·18선양과장은 “아직 밝혀지지 않은 5·18민주화운동의 진실을 시민 제보를 바탕으로 밝혀내 트라우마로 고통 받고 있는 피해자들의 아픔과 슬픔을 덜어주고 오월정신을 되새기는 계기가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

