초미세먼지 전국 '나쁨'…일부 지역 비상저감조치 시행

[아시아경제 임춘한 기자] 설 연휴 마지막 날인 14일 초미세먼지(PM2.5) 농도가 전국에서 '나쁨' 이상 상태를 보이고 있다.

국립환경과학원 대기질통합예보센터에 따르면 이날 초미세먼지 농도는 경기남부·충남은 '매우 나쁨', 서울·인천·경기북부·강원영서·대전·세종·충북·광주·전북·대구·울산은 '나쁨' 상태를 보이고 있다. 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상되나, 전남·경북·경남은 오후에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예보됐다.

낮 12시 기준 시도별 일평균 초미세먼지 농도는 충남 86㎍/㎥, 경기 72㎍/㎥, 세종 70㎍/㎥, 전북 67㎍/㎥, 인천 64㎍/㎥, 서울 59㎍/㎥ 등이다. 국립환경과학원은 "대부분 지역에서 전일 미세먼지가 잔류하고, 여기에 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 농도가 높을 것"이라고 설명했다.

설 연휴 내내 초미세먼지가 '나쁨' 이상 상태를 보임에 따라 환경부는 이날 인천, 경기, 세종, 충북, 충남 지역에서 초미세먼지 위기경보 '관심' 단계를 발령하고 오전 6시부터 오후 9시까지 미세먼지 비상저감조치를 시행하고 있다.

월요일인 15일 초미세먼지 농도는 경기남부·세종·충북·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '좋음'∼'보통'으로 전망된다. 다만 서울·인천·경기북부·강원영서·충남은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.

