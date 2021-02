미얀마 시민들 야간 순찰…"반쿠데타 인사 체포·범죄 예방"

[아시아경제 임춘한 기자] 미얀마 군정이 야간에 쿠데타 불복종 운동을 벌이는 주요 인사들을 기습 체포하는 사례가 늘자 시민들이 자발적으로 야간 거리 순찰에 나섰다.

14일 외신에 따르면 미얀마 최대 도시 양곤 지역에서 젊은이들을 중심으로 야간 거리 순찰조가 운영되고 있다. 이들은 냄비와 프라이팬을 두드리며 자신들의 존재를 알리는 것으로 알려졌다.

현지 매체도 지난 12일 오전 미얀마 제2 도시 만달레이에서 경찰이 시민 불복종 운동을 지지한 킨 마웅 르윈 만달레이 의과대 총장을 자택에서 체포하려고 하자 이웃 주민들이 달려들어 막았다고 전했다. 지난 11일 밤에도 중부 마그웨 지역에서 경찰이 아웅란병원 의료과장을 체포하려다 이웃 주민들의 반발로 무산됐다.

군부가 13일 SNS를 통해 시민 불복종 운동을 주도하는 7명을 수배하고 법원의 허가 없이 시민을 체포하거나 압수 수색할 수 있도록 관련 법을 무력화해 이 같은 상황은 당분간 지속될 것으로 보인다. 또한 군부가 지난 12일 수감 중인 극우 승려를 포함해 죄수 2만3000여 명에 대해 사면 결정을 하면서 방화 등 사회적 불안을 야기하는 사건이 발생할 수도 있다는 소문이 돌면서 시민들이 불안해하고 있다.

미얀마 군부는 지난해 11월 총선에서 심각한 부정이 발생했음에도 문민정부가 이를 조사하지 않았다면서 지난 1일 쿠데타를 일으켰다. 쿠데타를 규탄하는 대규모 시위는 13일까지 8일째 이어졌다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr