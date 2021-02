한촌설렁탕, 지방 출점 예비점주를 대상 프로모션

[아시아경제 임혜선 기자] 한촌설렁탕이 창사 이래 처음으로 지방 출점 예비점주를 대상으로 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

한촌설렁탕은 오는 28일까지 한촌설렁탕 홈페이지를 통해 창업문의를 남긴 후 가맹계약을 맺은 예비 점주들을 대상으로 가맹금을 환급해주는 행사를 진행한다.

이번 가맹금 환급 프로모션은 서울, 수도권이 아닌 지방에 매장 출점을 원하는 예비 점주들을 대상으로 진행된다. 이는 교육과정간 체류비용을 부담하면서 교육을 받아야 하는 지방 출점 예비점주들을 지원하는 동시에 동기 부여를 높이기 위함이다.

가맹 계약 후 진행되는 예비 점주 교육 성적에 따라 가맹금을 환급 받을 수 있도록 했다. 예비 점주들은 교육에서 A등급 이상의 성적으로 이수할 경우 납입 가맹금 중 가입비를 제외한 전액을 돌려받을 수 있다.

한촌설렁탕은 이번 프로모션이 지방 출점 예비점주들이 창업교육에 대해 관심을 가지고 적극적으로 임할 수 있는 계기를 만들어 주면서 창업 비용 부담도 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr