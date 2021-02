트럼프 전 대통령 탄핵안 부결

美 상원 찬성 57표…10표 부족

트럼프 전 대통령 탄핵안 2번째 부결

[아시아경제 국제부 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령에 대한 탄핵안이 부결됐다.

외신에 따르면 미국 상원은 13일(현지시간) 오후 트럼프 전 대통령의 내란 선동 혐의에 대한 탄핵심판 표결에서 찬성 57표, 반대 43표로 탄핵안을 부결했다. 상원 전체 100명 중 3분의 2가 넘는 67명 이상의 찬성이 있어야 탄핵안이 가결된다.

탄핵안에는 트럼프 전 대통령이 재임 중이던 지난달 6일 백악관 앞 연설을 통해 지지자들의 연방 의사당 난입 사태를 부추겼다는 혐의가 적용됐다.

민주당이 주도하는 하원은 지난달 13일 탄핵소추안을 가결했다. 이후 탄핵안을 넘겨받은 상원은 지난 9일부터 본격 심리를 시작했다. 10일부터는 이틀간 하원 소추위원단이 탄핵 혐의를 주장했고, 12일에는 변호인단이 변론에 나섰다.

상원은 양측 공방을 마무리한 뒤 이날 닷새째 심리를 진행해 최종 변론까지 마무리한 뒤 표결에 부쳐 탄핵심판 절차를 종결했다.

이번 탄핵심판은 트럼프 전 대통령이 재임 중이던 2019년 말 하원 탄핵소추안이 통과돼 이듬해 2월 상원에서 탄핵안이 부결된 이후 두 번째다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr