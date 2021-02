VW, 美 정부에 "SK 배터리 4년간 사용 허가해달라" 요청

[아시아경제 김유리 기자] 자동차 제조업체 폴크스바겐(VW)이 SK이노베이션이 생산하는 전기 자동차 배터리를 최소 4년 동안 이용할 수 있게 해달라고 미국 정부에 요구했다.

주요 외신 등에 따르면 폴크스바겐은 12일(현지시간) 성명을 통해 "한국의 두 배터리 공급업체(SK이노베이션과 LG에너지솔루션)의 분쟁 때문에 의도하지 않은 피해를 봤다"며 이같은 입장을 밝혔다.

폴크스바겐은 미국 내 전기차 생산라인 운영이 SK이노베이션의 분쟁 패소로 차질을 빚게 될 것으로 예상했다. 앞서 지난 10일 미국무역위원회(ITC)는 두 배터리 업체 간 분쟁에서 SK이노베이션의 영업비밀 침해를 인정해 LG에너지솔루션의 손을 들어줬다.

ITC는 SK이노베이션이 영업비밀을 침해한 것으로 판정된 배터리와 부품의 미국 내 수입을 10년 동안 막고 이미 수입된 품목에는 10년 동안 미국 내 유통과 판매를 금지한다는 명령을 내렸다. 다만 ITC는 SK이노베이션이 미국 내에 있는 폴크스바겐 전기차 생산라인에 필요한 배터리를 수입하는 것은 2년 동안 허용했다.

SK이노베이션은 현재 미국 조지아주에 약 3조원을 투자해 연간 43만대 분량(21.5GWh)의 전기차 배터리를 생산할 수 있는 1, 2 공장을 건설하고 있다. 1공장은 공사가 끝나 시제품 생산을 준비 중이다. 내년부터 폴크스바겐의 전기차 플랫폼(MEB)에 탑재될 연 20만대 분량의 배터리를 공급하게 된다. 이는 폴크스바겐이 북미 시장에서 판매할 전기차의 전량에 해당된다.

미국 조지아주 주지사는 12일 조 바이든 미국 대통령에게 ITC의 판정 결과를 뒤집어달라고 요구했다. 브라이언 켐프 주지사는 성명을 내고 이번 결정 때문에 조지아에서 진행되는 SK이노베이션의 전기차 배터리 공장 건설이 타격을 받을 수 있다며 거부권 행사를 촉구했다. 미국 자동차 회사 포드의 짐 팔리 최고경영자(CEO)도 11일 트위터를 통해 "(전기차 배터리) 공급업체인 두 회사의 합의는 궁극적으로 미국 (전기차) 제조업체와 노동자에게 최선의 이익이 된다"며 합의를 요청했다.

