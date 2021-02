[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 11일 "민족의 대명절 설날이 하루 앞으로 다가왔다"며 "사회적 거리두기로 가족, 친지간에도 만나기 어려운 설 명절이지만 몸은 멀어도 마음만은 함께하는 명절이 되기실 바란다"고 말했다.

오 구청장은 자신의 페이스북에 "설 연휴 기간 고향을 찾이 않고 집에 머물러 주신 구민들에게 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "귀성도 못하고 여행도 못가는 답답한 마음은 가까운 둘레길이나 산책로를 걸으며 안전한 휴식을 취했으면 한다"고 주변 산책 등을 권했다.

이어 "저도 명절 기간 동안 재충전하고 새해에도 '자연과 문화 속으로 힐링 도시 노원'의 아름다운 현재와 두근거리는 미래를 위해 더욱 박차를 가해나가겠다"며 "새롭고 건강한 일상이 속히 회복되기를 기원하며 기쁨과 행복이 가득한 설 명절 보내세요"라고 인사했다.

