[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장은 12일 "이버 설도 구민 여러분께 그리운 가족, 친지와 만남은 미루고 마음만 함께 나누어 주십사 청하게 돼 송구한 마음"이라며 "가족과 친지가 오순도순 둘러앉아 함께 떡국 한 그릇 나누어 먹는 예년의 설 풍경은 찾아보기 어렵겠지만 각자의 자리에서 건강하고 편안한 연휴 보내시길 기원한다"고 말했다.

정 구청장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "소중한 가족, 이웃의 안전과 안녕을 바라며 조금 더 힘을 모아 주시는 오늘의 마음이, 고낭의 끝과 희망의 시작을 향하여 내딛는 한 걸음임을 믿는다"며 "올 설 연휴는 유독 따뜻하다고 한다. 포근한 날씨처럼 따뜻하고 평안한 연휴 보내시길 바란다"고 맺었다.

