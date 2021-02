쿠팡, 미국 뉴욕증시 상장 공식화…3월 데뷔 유력(종합)

[아시아경제 김보경 기자] 국내 최대 이커머스 쿠팡이 미국 뉴욕증시에 상장된다.

쿠팡은 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 위한 신고서를 제출했다는 사실을 알렸다.

쿠팡 측은 클래스A 보통주 상장을 위해 S-1 양식에 따라 신고서를 제출했다고 밝혔다. 주식 수량과 공모가격 범위는 아직 결정되지 않았고, 뉴욕증시에 종목 코드 'CPNG'로 상장할 계획이다.

쿠팡 관계자는 "이번 IPO와 관련해 국내에선 증권신고서가 제출되지 않을 예정"이라며 "국내 투자자들을 대상으로 한 투자 권유행위도 이뤄지지 않을 것"이라고 밝혔다.

기업공개(IPO) 절차에 따라 쿠팡은 조만간 투자자들을 위한 로드쇼를 진행하고, 공모가 윤곽이 정해진 뒤 NYSE에서 주식 거래를 시작할 것으로 예상된다.

이러한 절차에 걸리는 기간을 고려하면 돌발 변수가 없을 경우 쿠팡의 뉴욕증시 데뷔는 한 달 뒤인 3월이 유력해 보인다.

쿠팡의 미국 증시 상장설은 그동안 끊이지 않았다. 최근 몇 년간 최고재무책임자(CFO)와 최고회계책임자(CAO) 등 임원진에 외국인을 영입할 때마다 상장 준비 차원으로 풀이됐다.

앞서 블룸버그통신도 쿠팡을 비롯한 일본 소프트뱅크의 투자 기업 중 최소 6곳이 올해 IPO를 준비하고 있다며, 쿠팡의 IPO는 올해 2분기 진행될 것으로 전망한 바 있다. 블룸버그가 예상한 쿠팡의 기업가치 평가액은 300억 달러(약 33조2000억원)였다.

쿠팡은 직매입과 자체 배송 인력을 이용한 빠른 배송 서비스인 '로켓배송'을 내세우며 매년 가파른 성장을 해왔다. 공격적인 투자가 계속되면서 적자 규모도 커져 2018년에는 1조원이 넘는 영업손실을 냈고 2019년에도 7000억원대 적자를 기록했다. 하지만 증권업계에서는 수년 내 쿠팡의 흑자 전환이 가능할 것으로 내다보는 시각도 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr