[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 12일 "새해는 마스크를 벗어도 되고 장사도 마음껏 할 수 있는 평범한 일상을 되찾기를 간절히 소망한다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 공개한 설 인사 메시지 영상에서 "지난 추석에 이어 설에도 고향을 방문하지 못하는 국민들께 위로의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "우리 민족에게 가장 경사스러운 명절이 설인데, 섭섭한 설날이 됐다"며 "몸은 가지 못하고 마음만 가게 되었지만 만나지 못하니 그리움이 더 애틋해졌다"고 말했다.

이어 "설 연휴에도 방역에 노심초사할 의료진께도 격려와 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

부인 김정숙 여사는 "지난 1년을 생각하면 정말 국민 여러분께 감사의 마음을 드린다"고 말했다.

