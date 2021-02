日 코로나19 닷새째 1000명대 '진정세'…화이자 백신 14일 승인할 듯

12일 신규 확진자수 1693명

[아시아경제 권재희 기자] 일본 코로나19 신규 확진자가 닷새째 1000여명대를 기록했다.

12일 NHK 집계에 따르면 전날 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 확진자 수는 1693명이다.

이에 따라 코로나19 누적 확진자는 41만2633명으로 늘었다.

최근 일본의 일일 확진자수를 보면 7일 1630명, 8일 1217명, 9일 1568명, 10일 1885명이었다.

지난달 초중순 최대 7000명대 신규 확진자가 나왔을 때와 비교해보면 코로나19 확산세가 진정된 것으로 보인다.

코로나19 사망자는 전날 78명 늘어 총 6817명으로 집계됐다.

한편, 일본 후생노동성은 이날 전문부회를 열고 미국 제약회사 화이자의 코로나19 백신에 대한 특례승인 여부를 심사한다.

일본의 의약품 심사기관인 의약품의료기기종합기구(PMDA)는 이미 화이자 백신의 안전성과 유효성에 특별한 문제가 없다며 심사 절차를 간략화하는 '특별승인'을 인정하는 심사 보고서를 정리했다.

후생성 전문부회에서 이 보고서가 타당한 것으로 판단되면 다무라 노리히사 후생상은 14일 화이자 백신을 정식 승인할 예정이다.

화이자 백신은 14일 벨기에 브뤼셀에서 항공편으로 나리타공항에 도착한다.

일본 정부는 오는 17일부터 안전성 조사 목적에 동의한 의료 종사자 1만 명을 대상으로 화이자 백신 접종을 시작하는 방향으로 조율하고 있다고 교도통신은 전했다.

