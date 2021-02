[내일 날씨] 포근한 설날…안개 후 맑아져

서해 및 중부 안개 우려…도로 살얼음 가능성도

[아시아경제 이민우 기자] 올해 설날 기온은 낮 최고 17까지 오르는 가운데 전국 곳곳에 안개가 낄 전망이다.

11일 기상청은 설날인 12일 전국 아침 최저기온 -5~6도, 낮 최고기온 9~17도로 예상했다.목요일(11일) 아침 -4.7∼4.1도, 낮 8.9∼15.4도와 비슷한 수준이다.

다만 안개가 전국 곳곳에서 나타날 것으로 전망된다. 서해상에서 유입된 수증기가 밤새 응결되면서 오전까지 서해안과 중부 내륙을 중심으로 가시거리 200미터(m) 이하의 짙은 안개가 예상됐다. 그 밖의 내륙지역에서도 가시거리 1킬로미터(km) 미만의 안개가 예상됐다. 일부 지역은 이슬비도 내릴 것으로 점쳐졌다.

서해대교와 영종대교, 인천대교 등 서해안 인접 도로와 교량은 바다 안개의 영향을 받을 것으로 보여 교통 안전에 주의할 필요가 있다. 서해안과 중부 내륙 공항이나 서해상 선박을 이용할 경우 사전에 운항정보를 확인해야 한다.

중부 및 경북 북부 내륙은 밤새 기온이 영하로 떨어지면서 아침까지 도로에 살얼음이 생길 수 있다. 교량·터널 출입구나 고갯길 등에서는 차간 거리를 충분히 유지하고 속도를 줄일 것이 요구된다.

건조특보가 발효된 강원 영동과 경북권, 경남권, 전남 동부 등 대기가 건조한 곳이 많을 전망이다. 제주도는 대체로 흐린 뒤 낮 동안 남부 지역을 중심으로 비가 내릴 것으로 보인다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북·부산·대구·울산·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준으로 예상됐다.

