이재명, '기본소득론' 비판에 "포퓰리즘으로 모는 행위가 포퓰리즘"

"포퓰리즘 공격, 국민 판단력 부족해 정치인에게 속는다는 것 전제"

[아시아경제 허미담 기자] 정치권에서 이재명 경기도지사의 '기본소득론'을 '포퓰리즘'이라고 지적하는 목소리가 나오고 있는 가운데 10일 이 지사는 "우리 국민들은 선동에 넘어갈 정도로 어리석지 않다"고 했다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "기본소득에 더해 주거권을 보장하는 기본주택, 최소한의 금융 혜택을 함께 누리는 기본금융(대출) 등 국민에게 경제기본권을 보장해 수요기반을 확충하고 경제활력을 회복해 지속적 경제성장을 지향하자는 제 주장을 여러 곳에서 표풀리즘이라 비난한다"며 이같이 말했다.

그는 "포퓰리즘은 '표를 위해 대중의 잘못된 욕망을 부추겨 부당한 일을 하는 것'쯤으로 정의할 수 있다"며 "포퓰리즘 공격은 국민의 판단력이 부족해 정치인에게 속는다는 것을 전제한다"고 했다.

이어 "국민들의 정치의식 수준이 저질 정치인의 감언이설에 속아 국가재정이나 실현 가능성 고려없이 지원금에만 환호할 수준이라면 이 나라는 이미 공중부양하는 모 인사가 한참 전에 대통령이 되고도 남았을 것"이라고 비판했다.

또 이 지사는 "어떤 정치인보다 대한민국을 사랑하는 아니, 대한민국 자체인 국민들은 정치인과 언론이 사탕발림으로 국민을 속이는 것임을 굳이 지적해 가르치지 않아도 얼마든지 판단하고, 표를 위해 국민을 속이는 포퓰리스트를 제재할 것"이라고 했다.

그러면서 그는 "사실과 논리에 의거한 정책 논쟁이 아니라 상대를 포퓰리즘으로 모는 행위야말로 국민을 속여 정치적 오판을 끌어내려는 진정한 의미의 포퓰리즘"이라고 지적했다.

끝으로 그는 "주권자인 국민들을 정치인의 잔꾀에 속는 '지배와 선동의 대상'으로 여기며 상대를 포퓰리스트라 공격할 것이 아니라 왜 '국민이 선호하지만 잘못된 정책'인지를 설명할 일"이라며 "그것이야말로 진정 주권자인 국민을 존중하고 주권자로부터 인정받는 길"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr