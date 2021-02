[아시아경제 김봉주 기자] 코미디언 이국주가 긴박한 자신의 상황을 전했다.

이국주는 9일 자신의 인스타그램에 "사 고 침 #번호날라감 #기계다룰줄모르는뇨자 #그냥수첩에적어다녀야하는뇨자 #이국주랑 친하다 싶은 #국주지인들 #카톡이던문자로연락처좀보내줘요 #이번기회에나랑절교하고픈분들은안보내셔도됩니다"라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에서 이국주는 한숨을 깊게 푹 쉬며 혼란스러운 심경을 드러냈다.

한편 이국주는 tvN '코미디 빅리그' 등 다양한 프로그램에 출연하고 있다.

