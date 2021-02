사진=한유라 SNS 갈무리.

[아시아경제 김봉주 기자] 정형돈 아내 한유라가 근황을 공개했다.

10일 한유라는 자신의 인스타그램에 "술을 마셔도 잠은 못자는 신세"라는 글을 올렸다.

이어 "I want to erase my thoughts... memories(내 생각과 기억들을 지우고 싶다)"라고 덧붙였다.

한유라는 현재 카페를 운영 중인 것으로 알려졌다. 그는 SNS를 통해 카페 운영이나 육아 등 근황을 전하며 활발한 소통을 이어오고 있다.

한편 방송작가 출신 한유라는 개그맨 정형돈과 지난 2009년 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>