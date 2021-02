중국, 韓게임 판호 신규 발급…'한한령' 풀리나

[아시아경제 부애리 기자] 중국 정부가 잇따라 국내 게임에 대해 판호(중국 내 게임 서비스 허가권)를 발급하면서 게임업계에서는 중국 시장 진출에 대한 기대감이 나오고 있다.

10일 한국콘텐츠진흥원 북경센터에 따르면 중국 국가신문출판총서는 국내 모바일 게임 '룸즈:풀리지 않는 퍼즐'에 대해 외자 판호를 발급했다. 지난해 컴투스의 '서머너즈워:천공의 아레나'에 이어 두번째다.

판호는 중국에서 게임 서비스를 제공하기 위해 발급 받아야 하는 허가권이다. 중국 내 회사가 신청하는 내자 판호와 외국산이 대상인 외자 판호로 구분된다.

룸즈는 국내 게임 개발사 핸드메이드가 만든 모바일 게임이다.

앞서 지난해 12월에는 컴투스의 '서머너즈 워 : 천공의 아레나'가 4년 만에 판호를 발급 받았다.

잇따라 판호가 발급되면서 게임업계에서는 한한령(한류 제한령)해제에 대한 기대감이 나오고 있다.

2017년 우리나라 정부가 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)를 배치하자 중국 정부는 이에 대한 반발로 한한령 기조를 유지했다. 이 때문에 우리나라 게임들은 중국 진출에 실패했다. 국내 게임에 대한 판호 발급은 2017년 3월 이후 0건이었다.

서머너즈 워에 이어 룸즈까지 중국 판호를 받으면서 한국 게임에 대한 규제가 완화되는 것이라는 전망이 조심스럽게 나온다.

김상현 한국콘텐츠진흥원 북경센터장은 "오랫동안 중단됐던 게임 판호 발급이 재개됐다는 것은 매우 긍정적인 신호"라며 "게임에 이어 드라마, 공연, 영화 등 다양한 콘텐츠들이 진출할 수 있기를 바란다"고 말했다.

