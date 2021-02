[아시아경제 부애리 기자] 영국의 찰스 왕세자 부부가 코로나19 백신을 맞았다.

BBC는 10일 찰스 왕세자(72)와 그의 부인인 커밀라 파커 볼스 콘월 공작부인(73)이 코로나19 백신을 맞았다고 보도했다.

다만 어떤 백신을 맞았는지는 알려지지 않았다고 BBC는 전했다.

찰스 왕세자는 작년 3월 코로나19 확진 판정을 받아 자가격리를 했다.

