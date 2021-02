[아시아경제 부애리 기자] 일본의 코로나19 신규 확진자 증가는 둔화됐지만 사망자는 계속 늘고 있다.

10일 NHK에 따르면 일본 전역에서 확인된 코로나19 사망자는 121명으로, 하루 단위로 최다치를 기록했다.

누적 사망자는 6739명이다. 일간 사망자 수에 영향을 주는 중증자는 736명으로 하루 새 23명 감소했다.

신규 확진자는 도쿄 491명을 포함해 총 1886명으로 집계됐다. 누적 확진자는 이날 41만명을 넘었다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr