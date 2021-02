[아시아경제 한진주 기자] 정영애 여성가족부 장관이 취임 후 처음으로 위안부 피해자 할머니들의 쉼터인 나눔의집에 방문했다.

10일 정 장관은 사회적 거리두기에 따른 면회수칙을 준수하면서 할머니들에게 명절 인사를 전했다.

'일본의 사죄가 필요하다'는 할머니의 이야기를 듣고 정 장관은 "할머니들의 뜻이 반영되도록 노력하겠다. 설 명절 잘 보내시고 새해에도 건강하시길 빈다"고 말했다.

정 장관은 지난해 12월 취임 직후 생존 피해자 중 8명과 전화로 인사를 한 후 기회를 마련해 직접 찾아뵙겠다고 전달한 바 있다. 현재 나눔의집에는 5명이 생활 중이다.

