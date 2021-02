더불어민주당 의원 출신, 임기 시작일은 11일…국회 문체위 인사청문보고서 채택

[아시아경제 류정민 기자] 강민석 청와대 대변인은 10일 "문재인 대통령은 오늘 오후 6시20분경 황희 문화체육관광부 장관 임명안을 재가했다. 임기 시작일은 2월 11일"이라고 밝혔다.

황희 장관은 더불어민주당 의원 출신이다. 국회 문화체육관광위원회는 10일 황희 후보자의 인사청문 경과보고서를 채택한 바 있다.

