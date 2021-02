한투증권 지난해 영업익 7621억.. 전년比 8.9%↓

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 지난해 연결 기준 잠정 영업이익이 7621억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 이는 전년 대비 8.9% 감소한 수준이다. 매출액(영업수익)은 15조9546억원으로 전년 대비 55.2% 늘었다. 당기순이익도 7083억원으로 3.4% 증가했다. 자기자본은 5조8140억원으로 1년 만에 4000억원 가까이 확대됐다.

한국투자증권은 코로나19 사태 장기화로 인한 불확실환 시장 상황에서도 다변화된 수익구조와 사업부문 간 시너지 창출, 고도화된 리스크 관리에 힘입어 견조한 실적을 달성했다고 평가했다. 특히 비대면 채널 서비스 강화와 해외주식 활성화를 통해 위탁매매(BK) 부문 수익이 크게 증가했고, 대형 IPO(카카오게임즈, 빅히트 등)의 대표주관사로 참여하는 등 투자은행(IB) 부문에서도 우수한 성과를 거뒀다고 했다.

올해는 중점 추진전략으로 리스크 관리의 일상화, 디지털 혁신의 일상화, 공정문화를 위한 공개의 일상화를 세웠다. 정일문 한국투자증권 사장은 "지난해 위기 속에 얻은 교훈을 바탕으로 미래 변화에 적극 대응하고, 합리적인 조직 문화를 강화하는 등 도전과 변화를 계속해 나갈 방침"이라고 말했다.

