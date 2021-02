미투젠, 지난해 영업이익 474억원…전년比 9.2%↑

[아시아경제 이민지 기자] 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 24,400 전일대비 500 등락률 +2.09% 거래량 40,456 전일가 23,900 2021.02.10 15:03 장중(20분지연) 관련기사 미투젠 "현금배당 결정…2020년 배당성향 40%"미투젠, 모바일 캐주얼 퍼즐 게임 ‘워드 탭탭’ 글로벌 론칭미투젠, 모바일 캐주얼 퍼즐 게임 ‘워드 탭탭(Word Tap Tap)’ 글로벌 론칭 close 은 지난해 영업이익으로 474억원을 기록해 전년대비 9.2% 늘었다고 10일 공시했다. 매출액은 16% 증가한 1129억원을 기록했고 순이익은 387억원으로 9.9% 성장했다.

이날 미투젠은 1주당 1152원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 배당금총액은 155억원이고 시가배당율은 4.2%로 나타났다.

