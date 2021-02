【화제의테마】 늦으면 늦을 수록 나만 손해, 한번은 꼭 살펴봐라!

▶데이드투자그룹 단독포착 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 공연·엔터 관련주

2020년 최악의 한해를 보냈던 공연·엔터관련주였지만 2021년은 다를 것으로 보인다. 지난해 선보였던 온라인 공연에서 새로운 사업 모델을 발견했고 주무기였던 오프라인 공연이 올 하반기에 상당부분 재개된다면, 온라인 사업모델의 정착, 기존 오프라인 공연과의 시너지를 통해 역대급 성장을 할 것으로 보인다. 지나간 버스는 기다려주지 않는다. 지금 기회가 보일 때 잡아라!

▶▶지금 아니면 이 가격 절대 없다! '공연·엔터 관련주' ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[3위] 항공우주관련주

항공우주관련주가 새롭게 주목받고 있다. 우주산업이 수익 산업으로 떠오르면서 고부가가치를 창출할 수 있다는 기대가 반영됐기 때문이다. 한국항공우주산업을 필두로 한 '뉴 스페이스 TF'는 향후 500조원 규모의 시장을 창출할 계획이며, 미국에서는 항공우주산업ETF도 출시되었다. 이에 관련 수혜주들이 엄청난 상승을 할 것으로 보인다. 당장 잡지 않으면 올라가는 주가를 넋놓고 바라만 볼 것이다.

▶▶늦게 탑승할 수록 당신만 손해 '항공 우주 관련주' ▶종목 정보 받아보기 (클릭)

[2위] 인테리어관련주

정부의 공공주도 주택공급 방안이 발표됨에 따라 인테리어 업종에 대한 기대감이 반영되면서 지난해 엄청난 실적을 기록했던 인테리어관련주가 다시 한번 더 탄력을 받을 기회가 왔다. 또한, 서울시장 선거 결과에 따라 민간을 통한 재개발이 활성화 될 수 있어 한단계 더 도약할 수 있을 것으로 보인다. 이렇게 호재가 넘치는 것도 쉽지 않다! 지금 아니면 기회가 없다!

▶▶역대급 삼단부스터 호재 나왔다! '인테리어 관련주' ▶핵심종목 정보 받아보기 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,200 전일대비 1,300 등락률 +1.53% 거래량 4,674,992 전일가 84,900 2021.02.10 13:48 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 개인 415만 3350주 순매수... 주가 8만 5900원(+1.18%)애플 필요없다!! 기아차, 세상에 없던 ‘E-GMP’ 전기차 출시한다!! 주가 훨훨!!증권사 리포트 총정리, 상승여력 높은 종목 분석 close , 에스코넥 에스코넥 096630 | 코스닥 증권정보 현재가 2,190 전일대비 90 등락률 +4.29% 거래량 11,517,088 전일가 2,100 2021.02.10 13:48 장중(20분지연) 관련기사 에스코넥, 주가 2155원 (2.62%)… 게시판 '북적'에스코넥, 커뮤니티 활발... 주가 -6.7%.에스코넥, 투자자 검색 급증... 주가 2600원(0.0%) close , 구영테크 구영테크 053270 | 코스닥 증권정보 현재가 3,680 전일대비 40 등락률 +1.10% 거래량 5,278,857 전일가 3,640 2021.02.10 13:48 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정구영테크, 주가 3535원 (0.0%)… 게시판 '북적'구영테크, 외국인 1000주 순매수… 주가 -17.15% close , 지엘팜텍 지엘팜텍 204840 | 코스닥 증권정보 현재가 1,380 전일대비 30 등락률 +2.22% 거래량 4,836,541 전일가 1,350 2021.02.10 13:48 장중(20분지연) 관련기사 지엘팜텍, 주가 1390원.. 전일대비 2.96%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정임상 3상 결과발표!! 정부가 적극 확보한다! 관련 株 단숨에 올라갑니다 close , KBI메탈 KBI메탈 024840 | 코스닥 증권정보 현재가 2,415 전일대비 65 등락률 +2.77% 거래량 4,237,276 전일가 2,350 2021.02.10 13:48 장중(20분지연) 관련기사 딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! KBI메탈, 주가 2370원 (0.64%)… 게시판 '북적'【시선집중】 "오락가락 증시 지친다..." 이거라도 잡아보자 TOP3 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.