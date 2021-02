부산교육청, 공립 중등교사 최종합격자 10일 발표

일반모집 26과목 286명, 장애모집 9과목 9명 등 295명 선발

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청(교육감 김석준)은 2월 10일 오전 10시 시교육청 홈페이지를 통해 2021학년도 공립 중등학교 교사(보건·사서·전문상담·영양·특수교사 포함) 임용후보자 선정 경쟁시험 최종합격자 295명을 발표했다.

최종합격자는 일반모집 26과목 286명과 장애모집 9과목 9명 등 모두 295명이다. 제1차 시험 합격자 452명을 대상으로 교수·학습지도안 작성과 수업실연, 교직적성 심층면접, 실기평가 등 2차 시험을 거쳐 최종 선발했다.

남녀 비율은 남자 25.8%(76명), 여자 74.2%(219명)로 지난해 남자 28.4%(89명), 여자 71.6%(224명)에 비해 여성의 비율이 증가했다.

개인별 성적은 부산교육청 ‘나이스 교직원온라인채용(중등임용)’ 사이트에서 2월 10일부터 17일까지 8일간 조회할 수 있다.

합격자는 공고문에 있는 등록서류를 갖춰 2월 17일까지 등기우편(17일 우체국 소인분까지 유효)으로 시교육청 교원인사과로 제출해야 한다.

올해 코로나19 확산 방지를 위해 합격자 예비소집은 하지 않으며, 신규교사 임용예정자 직무연수는 원격연수로 대체한다.

합격자는 2월 15일부터 2월 23일까지 원격연수를 45시간을 이수해야 한다.

부산시교육청은 교원수급계획에 따라 3월 1일부터 순차적으로 임용할 계획이다

시교육청에 2차 시험까지 위탁한 사립 중등학교 교사 최종합격자는 학교 홈페이지를 통해 10일부터 학교별로 발표한다.

