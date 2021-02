광주 대표 주거지 ‘광천동’, 몸값 더 커진다

- 광주 단일 최대규모 재개발 추진되는 광천동, 3.3㎡당 평균 아파트값 3년 새 31.9% 올라

- 광천동 미래가치 한 몸에 누리는 ‘힐스테이트 광천’ 이달 분양… 수요자 이목 집중



광주광역시 서구 광천동 집값이 연속 상승세를 보이며 이 일대 부동산이 술렁거리고 있다. 업계에서는 앞으로 이 지역 가치는 더욱 더 커질 것으로 보고 있다.

광천동 일대는 생활 인프라가 안정적으로 자리 잡혀 있는 금남로ㆍ충장로의 구도심과 교통, 상업, 업무가 계획된 신도심 상무지구ㆍ수완지구가 양 옆으로 위치해 있어 입지적으로 우수하다. 때문에 광주에서도 주거선호도가 높기로 유명한, 광주 대표 지역으로 꼽힌다.

여기에 최근에는 굵직한 개발 호재가 이어지며 기대감은 더 커지고 있다. 우선 이 일대에는 사업비 약 1조 1,300억원, 약 42만 5,984㎡ 부지를 개발하는 광주 단일 최대규모 주택 재개발 사업이 추진되고 있다. 사업이 마무리되면 이 일대는 주거와 상업, 업무 등 풍부한 인프라를 갖춘 약 5,600여가구 규모의 신흥 주거타운으로 변모하게 돼 주거가치가 더 높아질 전망이다.

이 뿐만이 아니다. 인근에는 전남방직ㆍ일신방직 부지의 개발도 추진 중이다. 광주시는 작년 6월 22일 근대 산업문화 유산으로 남아있는 북구 임동의 전남방직, 일신방직 공장 터 개발계획을 구상할 태스크포스(TF)팀을 곧 출범할 예정이라고 밝혔다.

앞서 전남방직과 일신방직은 임동공장 부지 약 30만 4,131㎡ 용도를 공업용지에서 상업이나 주거 용지로 변경해 호텔, 업무 시설, 쇼핑 시설, 주상복합 시설, 도로, 공원 등을 조성하겠다는 제안서를 시에 제출한 바 있는데, TF팀이 해당 부지의 종합적인 도시계획 틀을 마련한 뒤 본격 개발에 들어가게 되면 일대 주거여건은 더욱 좋아질 것으로 기대된다.

다양한 개발호재 덕분인지 광주 서구 광천동 집값은 지속 상승세를 기록하고 있다. 실제 부동산 114 통계에 따르면 광천동은 지난 3년간(2018.01~2021.01) 집값이 31.9% 올라, 광주 전체 평균 상승률(16.8%)을 훨씬 웃도는 것으로 조사됐다.

또한 개별 단지의 가격 상승폭도 상당해 주요 단지에는 억대의 프리미엄이 붙고 있다. 대표적으로는 지난해 1월 입주한 '광주 호반 써밋플레이스'가 있다. 국토교통부실거래가에 따르면 이 단지 전용면적 84㎡형은 지난해 11월 6억8,000만원(40층)에 거래됐는데, 이는 분양 당시 분양가격이 4억3,000만원 대였던 것과 비교하면 2억원 이상이 증가한 수치다.

관련 업계에선 광주 서구 광천동 부동산 활황세가 앞으로도 계속될 것으로 내다보고 있다. 한 업계관계자는 “광천동은 과거부터 주거 선호도가 높았던 지역이다. 무엇보다 구도심과 신도심 사이에 위치해 있어 다양한 편의시설, 교통시설을 누릴 수 있다 보니 지역민들의 선호가 높은 편이다”라며 “또 재개발 사업이라는 개발 호재를 지니고 있기 때문에 앞으로가 더 기대되는 지역”이라며 광천동에 대한 기대감을 전했다.

이처럼 광천동에 대한 기대가 남다른 가운데 광천동 미래가치를 한 몸에 누릴 단지의 공급 소식이 전해져 관심이 쏠리고 있다. 현대엔지니어링이 이달 광주 서구 광천동 17-1번지 일원에 선보이는 ‘힐스테이트 광천’이 그 주인공이다.

이 단지가 눈길을 끄는 이유는 광천동에서도 중심에 위치해 교통, 교육, 자연, 편의 등의 인프라시설을 모두 가깝게 누리는 뛰어난 주거 여건을 자랑하기 때문이다. 단지 바로 옆에는 아시아 최대규모의 종합버스터미널인 광주 유스퀘어가 자리하고 있고, 광주선 광주역, 광주지하철 1호선 농성역도 가깝다. 또 죽봉대로, 무진대로, 서광주IC의 진입도 용이해 지역 내외로의 편리한 이동이 가능해 입주민들에게 남다른 교통편의를 제공할 예정이다.

쾌적한 자연환경과 풍부한 편의시설도 돋보인다. 단지 앞에는 광주천이 흐르고 있고, 일부 세대에서는 무등산의 조망도 가능하다. 또 신세계백화점, 이마트, 유스퀘어 문화관, CGV, 광주기아챔피언스필드, 메디컬타운 등 다양한 편의시설과 문화시설도 인접해 있다.

학군도 도보권으로 위치해 있어 어린 자녀를 둔 학부모들의 이목을 집중시키고 있다. 특히 도보권에는 광천초와 효광초 등이 자리하고 있고, 인근에는 광덕중ㆍ고교, 서석ㆍ중고교가 위치해 아이 키우기 좋은 환경을 갖췄다.

힐스테이트 광천은 앞서 밝힌 광천동의 다양한 개발호재를 가깝게 누릴 수 있는 수혜단지 이기도 하다. 광주 단일 최대규모 재개발 사업은 단지 바로 옆에서 추진되는 것이며 전방ㆍ일신방직 공장부지도 멀지 않은 곳에 위치해 있어 본격 개발이 이뤄지면 개발 수혜를 입을 것으로 기대된다.

한편, 광천동 미래가치를 품은 힐스테이트 광천은 지하 3층~지상 최고 32층, 3개동, 총 359세대 규모의 주상복합단지로 아파트는 전용면적 70~84㎡ 305세대, 오피스텔은 전용면적 29㎡ 54실이 구성된다.

힐스테이트 광천은 아파트와 오피스텔의 동시 청약이 가능하다. 특히 오피스텔의 경우는 만 19세 이상이라면 전국 누구나 청약 통장 필요 없이 청약할 수 있으며, 전매제한이 없어 바로 전매가 가능해 눈길을 끈다.

견본주택은 광주 서구 농성동 156-19일원에 마련되며, 이달 중 오픈 예정이다.

