文대통령, 올해는 소래포구 어시장 방문

김정숙 여사와 설 명절 앞두고 전통시장 방문…지난해 추석 때는 서울 인왕시장에서 명절 장보기

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령과 김정숙 여사는 10일 인천 남동구 소래포구 전통어시장을 방문해 코로나19 어려움 속에서 시장 활성화를 위해 노력하는 상인들을 격려했다.

청와대는 "문 대통령 내외는 시장 점포를 둘러보고 전통시장 전용 상품권인 온누리상품권으로 수산물, 젓갈, 건어물, 꽃게 등을 직접 구입하며 시장 상인 애로사항을 청취했다"고 밝혔다. 문 대통령은 명절 때마다 전통시장을 방문했다. 지난해 추석 때는 서울 서대문구 인왕시장을 방문해 차례상을 준비했다.

소래포구 전통어시장은 2017년3월 화재로 소실된지 3년9개월 만인 지난해 12월 현대적인 시설을 갖추고 재개장했다. 문 대통령은 화재 발생 당시 후보자 신분으로 방문한 뒤 특별교부세 지원을 관계 부처에 요청한 바 있다.

이번에 문 대통령은 2017년 시장 방문 때 만났던 상인과 다시 만나 소회와 안부를 묻기도 했다. 문 대통령은 소래포구 상인들이 화재 위기로부터 일어선 것처럼 소상공인들이 코로나19를 극복하고 자생력을 회복할 수 있도록 정부가 지속적인 노력을 강구하겠다고 다짐했다.

김 여사는 플라스틱 사용을 줄이는 ‘용기 내 캠페인’에 동참하는 차원에서 관저에서 사용하던 용기를 직접 갖고 나와 꽃게 등 어시장 물건을 구입했다.

문 대통령은 시장에서 젓갈 100여 세트를 구매해 자신보다 더 어려운 이웃에게 기부활동을 펼쳤던 인천 만석동 쪽방촌 주민들에게 명절 선물로 전달하기로 했다.

문 대통령은 코로나19 사회적 거리두기 관계로 고향에 내려가는 대신 관저에서 설 명절을 보낼 예정이다. 문 대통령은 11일 안광훈 신부, 축구선수 지소연씨 등 8명의 국민들과 페이스톡을 활용해 영상 통화를 진행한다. 12일에는 설 인사 영상을 만들어 공개할 계획이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr