광광주유소 故 최진호 대표의 후학 사랑 … 경주시장학회에 1억 기부

경주시장학회 장학금 1억원 이상 기부 3번째 사례

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시는 지난해 6월 뇌졸중으로 작고한 고(故) 최진호 대표 부인 이옥희 여사가 9일 장학금 1억원을 (재)경주시장학회에 기탁했다고 밝혔다,

이번 장학금 기탁은 박몽룡 경주YMCA 전 이사장과 윤정수 전 경주고교장에 이어 개인이 (재)경주시장학회에 장학금 1억원 이상 쾌척한 사례로써 기억에 남게 됐다고 경주시는 전했다.

고 최진호 광광주유소(경주시 탑동) 대표는 대구지방법원 경주지원에서 20년 근무하다 지난 1995년 명예퇴직한 이후 생전에 "지역에서 우수한 인재들이 많이 배출돼야한다"며 학생들에게 장학금을 전하고자 노력했다.

고인의 유가족인 이옥희 여사는 "남편이 평소 바라던 바를 이루고 지역사회에 공헌할 수 있게 되어 매우 기쁘다"며 "어려운 학생들에게 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다'고 했다.

주낙영 (재)경주시장학회 이사장(경주시장)은 "자라나는 학생들과 어려운 이웃을 위해 선행을 베풀어 준 고인의 귀한 뜻을 잘 받들어 선한 영향력이 지역사회의 많은 사람들에게 귀감이 될 수 있도록 하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr