강서농산물도매시장, 전기차 2대 동시 충전 가능한 급속 충전소 건립

충전소 이용 시 강서시장 주차요금 1시간 면제 및 1시간 초과부터는 50% 요금 감면 혜택 부여

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 강서농산물도매시장에 전기차 충전소를 새로 개소했다.

충전소는 강서지사 관리동 앞 주차장 2면으로, DC콤보 방식 200kW 급속 충전기 1기가 설치됐다.

강서지사는 2019년 하반기부터 전기차 충전소 구축을 추진, 시장 내 적정 부지 선정, 한국전력공사 및 환경부와의 협약 체결, 설치공사 등 일련의 과정을 거쳐 2020년 말 준공했다.

준공 이후 최근까지 충전시스템 점검 및 테스트를 거쳐 올 2월 정식 운영에 들어갔다.

공사는 충전소에서 충전할 경우에는 강서시장 주차 요금을 1시간 면제, 1시간 초과분부터는 50% 요금을 감면해 충전소 이용자들의 편의를 도모하기로 했다.

노계호 공사 강서지사장은 “앞으로도 서울시의 맑은 하늘 만들기 정책에 적극 동참할 계획이며, 강서시장 이용자 및 시민들의 편의를 증진시킬 수 있도록 지속적으로 노력할 계획”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr