[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장이 9일 오후 영천시장을 방문한 서정협 서울시장 권한대행에게 ‘영천시장 지하주차장’ 건립에 대한 협조를 요청했다.

문 구청장은 "이 시장 인근 안산자락길과 서대문형무소역사관, 종로구 돈의문뉴타운과 연계돼 방문객이 늘고 있지만 주차편의시설이 부족하다"며 "주차장이 건립되면 상권 활성화는 물론 천연충현도시재생 사업과 연계한 시너지 효과도 기대된다"고 강조했다.

서대문구는 독립문 문화공원(영천동 263) 일대 5456㎡ 면적에 국비와 시비, 구비 171억 원을 들여 영천시장 지하주차장을 건립할 계획이다.

공원 리모델링과 함께 지상 1∼2층에 교통정보센터, 지하 1∼3층에 117면 규모의 주차 공간이 들어서는 주차장을 2023년4월까지 완공한다는 목표다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr