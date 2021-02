[포토]나정순할매쭈꾸미 설 맞아 동대문구에 쌀 400포 기탁

9일 어려운 이웃 위해 동대문구에 쌀 4000kg 전달…2004년부터 매년 기부 이어와

[아시아경제 박종일 기자] 설 명절을 앞두고 9일 오전 나정순할매쭈꾸미(대표 나정순)가 동대문구청을 방문해 어려운 이웃을 위한 쌀 400포(10kg/포, 환가액 1160만 원)를 기탁했다.

기탁식에는 유덕열 동대문구청장과 나성호 부대표가 참석한 가운데 구청장실에서 진행됐다.

2004년부터 새해가 되면 동대문구청이나 동주민센터 등에 쌀 150포를 남몰래 두고 가던 나정순할매쭈꾸미 나정순 대표는 2013년 쌀을 놓아두고 가는 모습이 직원에게 발견되면서 선행이 세간에 알려졌다.

나정순 대표는 이후 매년 초 동대문구청에 방문, ‘사랑의 쌀’을 기부해 오고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “2004년부터 17년 넘게 매년 쌀을 기부해주신 나정순할매쭈꾸미 나정순 대표님께 감사와 존경의 마음을 전한다”며 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 명절을 맞은 이웃들에게 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr