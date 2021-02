[종합] "알래스카 빼고 안해" vs "교황도 지지" 기본소득 두고 與 잠룡들 '신경전'

기본소득제 두고 여당 인사 간 이견

"필요한 재원 없어" 이낙연·정세균·임종석 부정적 입장 피력

이재명 "사대적 열패의식 버려야", "고인 물 썩기 마련" 정면 응수

"급진적이라 지탄 받던 美 '뉴딜 정책'도 부흥 이끌어"

[아시아경제 임주형 기자] 기본소득 정책이 여당의 새 화두로 떠오르고 있다. 해당 의제를 두고 여당 내 대권 잠룡들 사이에 이견이 갈리고 있기 때문이다. 앞서 이낙연 더불어민주당 대표가 기본소득에 부정적인 입장을 내보인 뒤 정세균 국무총리, 임종석 전 대통령비서실장까지 '적절한 정책이 아니다'라는 취지로 지적한 반면, 이재명 경기도지사는 "사대적 열패의식을 버려야 한다"며 정면으로 응수하고 나섰다.

처음 포문을 연 주자는 이낙연 대표다. 앞서 이 대표는 지난 2일 국회 교섭단체 대표연설 뒤 기자들과 만난 자리에서 기본소득 복지모델에 대한 입장을 묻는 질문을 받자, "(미국) 알래스카를 빼고는 그것을 하는 곳이 없다"며 "(기본소득이) 기존 복지제도의 대책이 될 수 없다"고 일축했다.

정 총리 또한 기본소득제에 대한 부정적인 입장을 밝혔다. 정 총리는 지난 4일 미 금융 매체 '블룸버그'와 인터뷰에서 "보편적 기본소득제도를 성공적으로 시행한 나라는 지구상에 없다"며 "포퓰리즘은 의사 결정권자의 합리적 판단을 막아 잠시는 좋아 보일지 모르지만, 결국 후회하게 될 것"이라고 말했다.

특히 정 총리는 "한국은 보편적 기본소득에 필요한 재원이 없다"며 "기본소득을 실현하려면 모든 복지 혜택을 폐기해야 한다"고 지적했다.

그런가 하면 임 전 실장 또한 8일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "기본소득이라는 아이디어가 지금 우리 현실에서 공정하고 정의롭냐는 문제의식을 떨칠 수 없다"며 "'알래스카 외에는 하는 곳이 없고 기존 복지제도의 대체재가 될 수 없다'는 이 대표의 표현은 틀린 말이 아니다"라고 이낙연 대표의 주장을 옹호하고 나섰다.

일부 여권 인사들이 기본소득제에 대해 부정적인 입장을 밝힌 가운데, 이 지사는 이에 대해 "사대적 열패의식을 버려야 한다", "고인 물은 썩기 마련" 등 강한 어조로 응수하고 나섰다.

이 지사는 지난 6일 페이스북에 올린 글에서 "다른 나라가 안 하는데 우리가 감히 할 수 있겠느냐는 사대적 열패의식을 버려야 한다"며 "K-POP, 기생충, K방역처럼 정책에서도 우리가 세계를 선도할 수 있다. 용기를 내고 힘을 모아 선도적 일류국가의 길을 열어가야 할 때"라고 강조했다. '알래스카 외에는 기본소득제를 시행하는 나라가 없다'는 취지로 언급한 이낙연 대표를 겨냥한 발언으로 풀이된다.

또 이 지사는 8일 재차 페이스북에 글을 올려 "지금처럼 경제의 구조적 침체와 저성장 극복이 주요 과제인 시대에는 복지 확대와 경제 활성화를 동시에 추진해야 한다"며 기본소득의 필요성을 거론하고 나섰다.

이어 "고인물은 썩게 마련"이라며 "정책에도 경쟁이 필요하다"고 강조했다.

이 지사는 9일에도 페이스북에 쓴 글에서 "교황께서도 기본소득을 지지하며 '기술관료 패러다임이 이번 위기나 인류에게 영향을 미치는 다른 거대한 문제들에 대응하는 데 있어 충분치 못하다는 점을 정부들이 이해했으면 한다'고 말씀하셨다"고 다시 기본소득을 거론하고 나섰다.

이어 "시장주의 선봉에 섰던 영국은 코로나19 사태로 직원을 자르지 않으면 정부에서 직원 임금의 80%까지 보존해주는 정책을 내놓았다"며 "빌 게이츠, 마크 저커버그, 일론 머스크 등 이 시대 자본주의 최첨단에 위치한 기업인들이 '기본소득'을 주장하는 이유가 있다"고 강조했다.

그러면서 "미국에서 가장 사랑받는 대통령 중 한 사람인 프랭클린 루스벨트는 소수의 개인과 대기업의 횡포에 맞서 정부의 권위를 세워 분배의 정의를 실현, 미국 복지의 토대를 마련했다"며 "급진적이라 지탄 받던 '뉴딜 정책'은 미국의 부흥을 끌어냈다"고 거듭 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr