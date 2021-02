호반건설, 스타트업 3개사와 ‘안전관리시스템’ 구축 협업

-호반건설, 플럭시티·인포씨드·파파야 등 스타트업 3사와 '건설현장안전관리시스템' 구축

올해도 건설업계는 현장 안전을 챙기고, 첨단 기술 활용과 체계적인 협력사 관리 등으로 사고예방에 노력하고 있다. 안전혁신 투자가 적극 확대되고 있는 가운데 호반건설이 기술 스타트업 3개사와 안전관리시스템을 구축한다.

이번에 협업하는 스타트업 3개사는 디지털트윈 플랫폼 기술을 보유하고 있는 '플럭시티', 3차원 정밀주소 기술을 보유하고 있는 '인포씨드', 실내측위(실내에서의 위치나 경로 등을 알게 하는 것)기술을 보유하고 있는 '파파야'다.

플럭시티, 인포씨드, 파파야는 지난해 호반건설 등이 주최한 '2020 혁신기술 공모전'에서 수상한 것을 계기로 실제 건설현장에서 활용할 수 있는 '건설현장안전관리시스템'을 구축하기로 했다.

호반건설과 스마트업 3개사가 함께 협업하는 안전관리시스템은 '플럭시티'의 디지털트윈 플랫폼에 '파파야'의 실내측위 기술을 적용해 건설현장의 노동자, 사물 등의 이동을 실시간으로 측위하고 이렇게 측위된 노동자, 사물의 위치를 '인포씨드'가 보유하고 있는 3차원 정밀주소 기술을 통해 3차원 위치까지 시각화 할 수 있다.

또한, 지오펜싱(실제 위치에 기반해 가상의 경계나 구역을 만드는 기술) 등의 기술을 활용해 건설현장의 노동자가 설정된 위험구역에 접근하거나 지정된 위치를 이탈하게 되면 즉시 노동자에게 알림을 보내 사전에 사고를 예방할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

플럭시티 윤재민 대표는 "통신이 원활하지 않는 건설현장에서 실시간 노동자, 사물위치를 파악하기 위해 3사가 '이동거치형' 측위 장치를 새롭게 개발한다"며 "건설현장의 다중복합신호를 측위해 통신이 안되거나 주소가 없는 건설현장에서 쉽고 빠르게 안전관리시스템이 적용될 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

호반건설 관계자는 "기술을 보유하고 있는 스타트업 기업들과 협업을 통해 건설현장의 안전관리에 최선을 다할 것“이라며 ”더불어 호반건설의 건설현장에서 시스템을 검증, 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 호반그룹 건설계열은 연초부터 자체 특별 합동안전점검을 통해 안전경영에 만전을 기하고 있다. 호반건설과 호반산업은 중대재해 등 건설현장의 안전사고를 미연에 방지하고, 품질관리에 지속적으로 노력하고 있다.

