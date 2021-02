AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목

근래 투자의 방향은 금융기관보다는 동학개미로 일컫는 개인이 결정하고 있다. 이에 따라 개인의 기대와 니즈를 충족시키는 편리하고 혁신적인 금융 서비스가 인기를 모으고 있다.

개인맞춤형 금융서비스 하이핀도 이러한 맥락에서 출시된 서비스로, 투자에 익숙하지 않은 초보 투자자들도 쉽게 투자정보를 활용할 수 있는 증권정보 서비스와 자산관리에 필요한 여러 상품들을 추천해주고 있다.

그 가운데 투자정보 서비스는 실시간으로 투자정보를 선별하여 핵심정보를 제공할 뿐만 아니라 AI가 증권정보를 분석하여 매일매일 상승확률이 높은 종목을 추천하여 바쁜 초보투자자들에게 매우 유용한 서비스이다.

현재 서비스 출시 기념으로 모든 추천 종목을 무료로 이용할 수 있으며, 추천한 종목의 투자성과도 투명하게 공개하고 있어 투자자들의 신뢰가 높아지고 있다.

하이소식에서는 방대한 데이터를 AI가 수집 분석하여 재가공한 정보를 실시간으로 확인 할 수 있다. 시황, 시세급변종목, 모멘턴특징주 등 다양한 정보를 통해 투자자들에게 유용한 투자정보를 제공해준다.

[오늘 투자자 관심 종목]

