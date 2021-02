시몬스 침대, ‘시몬스 갤러리’ㆍ‘시몬스 맨션’ 설 연휴 정상 영업

- “이번 명절은 시몬스와 함께 하세요”

수면 전문 브랜드 시몬스(대표 안정호)가 설 연휴 기간 문을 활짝 열고 고객들을 맞이한다. 시몬스 침대의 직영 플래그십 스토어 ‘시몬스 갤러리’와 ‘시몬스 맨션’, 경기도 이천의 복합문화공간 ‘시몬스 테라스’는 구정 당일인 12일은 물론 오는 14일(일)까지 정상영업을 이어간다.

시몬스 침대의 모든 컬렉션을 한자리에서 만나볼 수 있는 시몬스 갤러리는 설 연휴 기간 침대 매트리스 구매를 고민 중인 고객들에게 최적의 숙면 솔루션을 추천한다. 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’ 뿐만 아니라 한국 시몬스 최상위 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트 블랙’, 감각적인 침대 프레임 그리고 시몬스가 제안하는 라이프스타일 컬렉션인 ‘케노샤’의 베딩, 퍼니처, 프래그런스 등 모든 컬렉션이 한자리에 모여 있어 다양한 ‘시몬스 룩’을 접할 수 있다.

이밖에 브랜드 히스토리를 한눈에 볼 수 있는 공간인 ‘헤리티지 앨리(Heritage Alley)’와 시몬스의 발자취를 엿볼 수 있는 소장 물품들은 쇼핑에 재미를 더한다. 설 연휴에 문을 여는 매장은 시몬스 갤러리 논현점을 포함한 시몬스 갤러리 전 매장이다. (중곡, 스타필드 고양, 스타필드 안성, 기흥, 구미, 대구, 스타필드시티 부천, 세종, 잠실, 수원, 분당, 해운대, 울산, 부산, 논현, 일산고양)

시몬스 테라스는 한국 시몬스의 숙면에 대한 고민과 진정성을 다양한 공간과 콘텐츠를 통해 소개하는 복합문화공간이자 지역사회와 함께 소통하고 발전해 나가는 ‘소셜 스페이스(Social Space)’다. 포토 스팟으로 안성맞춤인 야외 잔디정원과 사계절 열리는 다채로운 행사, 프리미엄 카페가 자리잡고 있는 시몬스 테라스는 다양한 볼거리와 즐길 거리로 이천의 명소가 됐다. 시몬스 침대의 150년이 넘는 역사를 한 눈에 볼 수 있는 브랜드 뮤지엄 ‘헤리티지 앨리(Heritage Alley)’ 및 시몬스 침대 최대 규모 매장인 ‘테라스 스토어(Terrace Store)’, 프리미엄 카페 ‘이코복스 커피’ 등 시몬스 테라스를 방문하는 고객들이 브랜드 스토리, 제품, 문화 행사 등을 한 번에 체험할 수 있다.

현재 진행중인 ‘시몬스 리빙페어’는 집콕 트렌드가 한창인 요즘, 침실 꾸미기로 분위기 전환을 계획 중인 고객들을 위해 시몬스가 준비한 올해 첫 할인 행사다. 이 행사는 ▲대형 사이즈 프리미엄 매트리스 최대 15% 할인 ▲감각적인 디자인의 침대 프레임과 룸 세트 10% 할인 ▲구매금액 별 사은품 선착순 증정 등 다채롭게 구성됐다. 또, 싱글(SE)ㆍ슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스를 특별 할인하는 ‘싱글 프로모션’도 함께 진행중이다. 싱글 또는 슈퍼싱글 사이즈 매트리스 구매 시 5% 할인 혜택을 제공하는 싱글 프로모션은 시몬스 리빙페어와 중복 적용하면 최대 13%까지 할인된 가격으로 시몬스 침대를 구매할 수 있다.

이와 함께 시몬스 침대는 전국 공식 대리점 및 직영 플래그십 스토어에서 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스 페이’도 실시 중이다. 카드 할부 수수료 전액을 시몬스 본사가 부담하는 만큼 소비자는 12, 24, 36개월 중 할부 개월만 선택하면 된다. 때문에 신학기를 앞두고 자녀들의 침대를 동시에 구매해야 하는 다자녀 가구도 부담 없이 시몬스의 프리미엄 침대를 경험할 수 있다. 시몬스 페이를 통해 250만원 대 침대를 구매할 경우 36개월 할부 기준 매달 약 6만9000원만 납부하면 된다.

