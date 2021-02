[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 오는 10일 오전 10시 2021학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 최종 합격자 93명을 시교육청 누리집을 통해 발표한다고 9일 밝혔다.

이번 중등교사 임용시험은 전체 24개 과목에서 841명이 지원했다.

제1차 교육학과 전공, 제2차 교직적성 심층면접과 수업실연 등 2단계 전형을 거쳐 선발했다.

전체 합격자의 성별 비율은 여성 77.4%(72명), 남성 22.6%(21명)로 전년 대비 여성 비율이 7.6% 늘었다.

최종합격자는 오는 15~22일 신규교사 임용 예정자 연수를 받은 후 3월 1일부터 순차적으로 신규교사로 임용될 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr