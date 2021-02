증권사 리포트 총정리, 상승여력 높은 종목 분석

인공지능 투자비서 라씨로는 매일 각 증권사 리포트를 분석하여 증권사들이 상승여력이 크다고 판단하는 종목의 정보를 매일 오후 4시에 업데이트하여 무료로 제공 중이다.

증권사들이 높은 목표가를 제시한 종목들 중에 숨은 진주가 발견된 가능성이 있어, 그 종목들의 리포트들만 유심히 살펴보는 투자자들이 많기 때문이다.

'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 최근 증권사들은 신한지주(055550)와 우리금융지주(316140), 하나금융지주(086790) 등을 비롯해 더블유게임즈(192080)와 스페코(013810), 와이더플래닛(321820) 을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

[투자자 관심 종목]

피비파마 피비파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 7,400 등락률 +17.37% 거래량 26,782,837 전일가 42,600 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 피비파마, 검색 상위 랭킹... 주가 20.66%임상 3상 결과발표!! 정부가 적극 확보한다! 관련 株 단숨에 올라갑니다“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 1,400 등락률 -1.62% 거래량 19,269,970 전일가 86,300 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 송호성 기아 사장 "친환경 모빌리티 솔루션 기업으로 대변혁"(종합)[초동시각] 주린이의 퇴로를 열어라기아 "모빌리티 솔루션 기업으로 대변혁 원년"(상보) close , 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 450 전일대비 63 등락률 +16.28% 거래량 1,307,123,752 전일가 387 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 “테슬라” 우주항공 500조원 시장잡는다!! 주가 고공행진 대장 株!!이아이디, 주가 322원.. 전일대비 8.05%이아이디, 주가 299원.. 전일대비 -14.08% close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 564 전일대비 130 등락률 +29.95% 거래량 652,236,360 전일가 434 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 이트론, 주가 494원.. 전일대비 13.82%“테슬라” 우주항공 500조원 시장잡는다!! 주가 고공행진 대장 株!!이트론, 검색 상위 랭킹... 주가 20.36% close , 현대바이오랜드 현대바이오랜드 052260 | 코스닥 증권정보 현재가 25,900 전일대비 3,550 등락률 +15.88% 거래량 14,296,446 전일가 22,350 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일SK바이오랜드, 이희준 대표 신규 선임 SK바이오랜드, 현대바이오랜드로 사명 변경 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.