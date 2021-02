치킨전문점 ‘누구나홀딱반한닭’, 배달의민족과 함께 ‘3천원 할인 프로모션’ 개최

치킨 프랜차이즈 누구나홀딱반한닭이 2월 10일 배달의민족과 함께 3천원 할인 프로모션을 개최한다고 밝혔다.

해당 프로모션은 배달의민족 메인 홈 화면 하단에 노출된 ‘오늘의 할인’ 배너를 누르면 누구나홀딱반한닭 브랜드관에 연결돼 할인 쿠폰을 다운받는 방식으로 이용할 수 있다.

매주 수요일 브랜드관 3천원 할인을 진행하는 누구나홀딱반한닭의 경우 수요일마다 해당 할인 배너가 노출되는 만큼 쿠폰을 다운받아 결제 시 적용하면 된다. 단 최소 15,000원 이상 주문 시에만 사용 가능하며 타 쿠폰과 중복 적용은 불가하다는 점에 유의해야 한다.

누구나홀딱반한닭 관계자는 “작년부터 매월 수요일 할인 프로모션을 지속적으로 실시하고 있다. 수요일마다 배달의민족 앱을 실행하면 누구나홀딱반한닭의 ‘오늘의 할인’ 배너를 쉽게 찾을 수 있으니 많은 관심과 이용 부탁드린다”고 전했다.

한편 누구나홀딱반한닭은 고객들에게 다양한 혜택 제공은 물론 가맹점의 매출 향상에도 도움이 될 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 마련할 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr