엘에스피플(주), 회원가입 없이 상품 구매 기능 선봬

엘에스피플㈜이 ‘어필리에이트마케팅’을 실시하였다고 밝혔다.

엘에스피플㈜은 쇼핑몰 가입 시 후원인 정보가 필수였던 가입을 조건에 대한 어려움을 해소하고 좋은 제품을 회원가입 없이 편리하게 구매할 수 있는 기능을 도입하여 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

엘에스피플㈜에서 선보이는 어필리에이트마케팅 서비스는 링크 공유 시 누구나 제품 구매가 가능한 것이 특징이다. 특히 상대방에게 제품을 선물하고 싶은 경우 본인이 결제하고 상대방이 수령할 주소를 작성하는 방법으로 완벽한 언택트 선물 기능을 구현했다.

이 밖에도 개인화된 링크로 발생한 매출의 경우 매출액 대비 최대 20%까지 수당을 받을 수 있어 비즈니스 회원들의 호평을 받고 있다.

엘에스피플㈜ 관계자는 “그동안 일반 소비자들이 좋은 제품을 써보고 싶다는 요구가 많았는데 이번 어필리에이트 마케팅 서비스를 통해 소비자 회원과 비즈니스 회원 모두를 만족시키는 결과가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이어서 “앞으로 더 많은 ON-COMMERCE FRONTIER를 목표로 다양한 기능과 제품을 선보일 예정이다”라고 전했다.

한편 엘에스피플에 대한 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

