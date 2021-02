진마이랑 ‘마라짜장면’ 사천식 짜장라면 선봬

중국 식품업계 선두주자이자 세계 10대 라면회사로 잘 알려진 중국의 진마이랑에서 마라짜장면을 출시했다.

마라짜장면은 진마이랑에서 출시한 라황샹 마라탕면, 라황샹 탄탄면의 연이은 성공에 이어 선보이는 새로운 제품이다.

먼저 출시한 라황샹 마라탕면은 지난 1년동안 100만개의 판매량을 기록할 정도로 많은 인기를 끌었으며, 이를 통해 국내 컵라면 계에서 입지를 다졌다.

진마이랑 마라짜장면은 얇고 부드러운 면발과 깊은 향이 우러나는 짜장소스가 조화롭게 어우러졌으며, 짜장 특유의 달콤함에 입맛을 자극하는 마라소스를 더해 진짜 사천식 짜장라면 맛을 구현했다.

출시 이후 각종 SNS에서 소비자들의 다양한 반응과 관심을 받고 있는 진마이랑 마라짜장면은 기존에 없던 사천식 짜장라면의 새로운 모습을 선보이고 있다.

진마이랑 한국 독점 판매회사인 디파이브 컴퍼니 관계자는 “짜장라면의 핵심인 소스에 춘장과 야채를 기름에 볶아 짜장 본연의 맛을 구현했고, 국내 소비자들에게 사랑받고 있는 마라의 향을 첨가하여 사천식 짜장라면의 더욱 깊은 맛을 표현하는데 집중했다.”라고 밝혔다.

진마이랑 마라짜장면은 GS25편의점을 비롯해 각종 온라인 쇼핑몰에서 만나볼 수 있다.

