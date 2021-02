靑 국가안보실장 출신, 남북정상회담 등 文대통령과 외교안보 정책 호흡

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 정의용 외교부 장관 임명안을 재가했다. 정 장관 임기는 9일부터 시작됐다.

정 장관 임명안 재가는 8일 오후 5시 20분께 이뤄졌다. 앞서 국회 외교통일위원회는 야당이 표결에 불참한 가운데 정 장관에 대한 인사청문보고서를 채택한 바 있다.

정 장관은 청와대 국가안보실장 출신으로 남북정상회담 등 문 대통령이 공을 들였던 외교안보 정책의 핵심적인 역할을 담당한 인물이다.

