양천구 남명초 앞 도로 개설

남명초 학생들 안전한 등·하굣길 조성...미집행 도로 개설로 주민 편의·만족도 증대에 기여

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 서울 남명초등학교(양천구 중앙로23길 3) 주변의 약 20년 가까이 집행되지 못했던 도로개설 공사를 시작한다.

이 도로는 당초 2001년3월 도시관리계획으로 결정, 폭 8m, 연장 664m의 도시계획도로가 개설될 예정이었다.

그러나 도로의 종점인 남명초등학교 주변이 계남근린공원을 관통하고 있어 자연환경 훼손에 대한 우려로 도로 개설을 반대하는 민원이 있어 2002년까지 일부(L=440m)만 개설된 후 해당 구간은 개설되지 못한 채 지금까지 존치돼 있었다.

하지만 해당 도로가 개설되지 않아 우회, 통행해야 하는 주민에게는 불편함이 극심한 상황이었기에 구에서는 도로 개설을 하되 자연환경 훼손을 최소화하는 방안을 다방면으로 논의했다.

그 결과 2019년5월 계남근린공원을 관통하지 않고도 도로가 개설될 수 있도록 도로의 끝 부분을 일반 나대지 쪽으로 선형을 변경하여 삼림의 훼손을 최소화하는 것으로 결정했다.

구는 변경된 구역 내 사유지 보상 등 절차를 지난해 12월까지 마무리한 후 올 1월 도로 개설 공사를 시작, 올 10월 준공할 예정이다.

김수영 양천구청장은 “오랫동안 집행되지 않았던 도로개설로 주민의 통행 편의증대가 기대되며, 학생들의 안전한 통학환경을 조성하기 위해 충분한 교통안전시설을 설치하는 등 안전한 양천을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr