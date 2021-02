바이든 "도쿄 올림픽 개최 과학에 기반해야"

"경기 할 수 있으면 좋겠지만 두고 봐야 한다"

대회 개최 및 선수 파견에 유보적 평가

도쿄 올림픽 관련 첫 언급...대회 개최 불발 가능성 신호탄 평가

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 신종코로나바이러스감염증(코로나19)로 연기된 도쿄 올림픽 개최 여부에 대해 "과학에 기반해야 한다"이라는 입장을 밝혔다. 일본 정부와 국제올림픽위원회(IOC)의 대화 강행 방침 속에 바이든 대통령의 입장이 대회 개최에 영향을 미칠지 주목된다.

한 주요외신에 따르면 바이든 대통령은 7일(현지시간) 미국프로풋볼(NFL) 챔피언결정전(슈퍼볼) 하프타임에 방송된 웨스트우드 원 라디오 인터뷰에서 "스가 요시히데 일본 총리와 대화했지만 그가 경기를 안전하게 개최하기 위해 매우 열심히 노력하고 있다"라고 말한 후 "올림픽을 개최할 만큼 안전한 지에 대해 과학에 기반해야 한다고 본다"라고 언급했다.

바이든 대통령은 또 "선수들이 올림픽 참가를 위해 4년 간 어떤 노력을 해왔는 지를 잘 알고 나도 대회가 열리기를 희망한다. 그럼에도 우리는 과학에 기반해야 한다. 경기를 할 수 있으면 좋겠지만 두고 봐야 한다"라고 말했다.

AFP 통신은 이에 대해 바이든 대통령이 도쿄올림픽에 미국 선수단을 보낼지는 아직 지켜봐야 한다는 입장을 밝힌 것이라고 전했다.

바이든 대통령이 취임 후 도쿄 올림픽과 관련해 공식적인 발언을 내놓은 것은 이번이 처음이다.

앞서 스가 총리는 지난달 28일 바이든 대통령과의 전화 회담에서 올림픽 관련 논의가 이뤄지지 않았다고 밝혔지만 이날 바이든 대통령의 언급은 두 정상간의 통화에서 올림픽 개최 문제가 논의됐을 가능성을 시사하고 있다.

젠 사키 백악관 대변인은 지난 3일 정례 브리핑에서 미국 선수단의 올림픽 출전에 관한 질문에 "우리 계획과 관련해 아무것도 변한 게 없다"고 언급한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr