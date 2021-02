[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)와 은평두레생협(이사장 선경희)은 지난 4일 코로나19 극복을 위한 나눔 비타민 전달식을 가졌다.

전달식 이후 은평두레생협은 약 1900만원 상당의 비타민을 은평어르신돌봄통합지원센터와 서울시 꿈나무 마을에 기부했다.

선경희 은평두레생협 이사장은 “주변의 어려운 이웃들이 소외되지 않길 바라며, 여전히 코로나19로 인해 어려운 시기이지만 다가오는 설을 맞아 작게나마 어르신들과 아이들이 힘을 얻고 함께 이 위기를 극복해 나갔으면 좋겠다”고 전했다.

이에 김미경 구청장은 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 지역의 어려움 극복에 앞장서주셔서 감사드리며, 앞으로도 선한 영향력을 기대한다. 은평구에 소외된 사람들이 없도록 노력할 것이며, 하루빨리 마스크를 벗을 수 있는 날을 위해 방역에 더욱 더 힘쓰겠다”고 전했다.

