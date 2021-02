[아시아경제 김봉주 기자] 축구선수 송종국의 딸 송지아가 일상을 공유했다.

8일 송지아는 자신의 인스타그램에 친구들과 찍은 사진을 올렸다.

사진에서 송지아는 흰 티셔츠를 입고 안경을 쓴 채 친구 두 명과 다정한 모습이다.

한편 박연수는 전 남편인 축구 선수 출신 송종국과 이혼한 뒤 딸 송지아, 아들 송지욱을 홀로 키우고 있다. 송지아는 프로 골퍼를 꿈꾸고 있다.

