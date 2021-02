[아시아경제 이승진 기자] 오는 4월 전국 19곳에서 치러지는 재보궐선거 비용이 약 932억인 것으로 나타났다.

8일 중앙선거관리위원회의 '4·7 재보궐선거 경비' 자료에 따르면 서울·부산시장 등 재보궐 선거가 치러지는 19개 자치단체 및 지방의회 재보궐 선거 비용은 932억900만원이다.

광역자치단체장 보궐선거가 치러지는 서울과 부산은 각각 570억9900만원, 252억3800만원이 소요되는 것으로 집계됐다.

19곳 중 질병 등으로 인해 전임자가 사망한 5곳을 제외하면 더불어민주당 귀책으로 치러지는 재보궐선거가 8곳(858억7300만원), 국민의힘 귀책으로 인한 선거는 4곳(26억8300만원) 등이다.

