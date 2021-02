[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회(의장 김안숙)는 8일 설명절을 맞아 사회복지공동모금회에 불우이웃돕기 성금 500만원을 전달했다.

성금 전달식은 김안숙 의장을 비롯한 의장단과 주민생활국장, 복지정책과장 등이 참석한 가운데 의회 접견실에서 진행됐다.

의장, 부의장, 3개 상임위원장의 업무추진비를 절감, 마련한 이번 성금은 사회복지공동모금회를 통해 지역내 취약계층에 전달될 예정, 서초구의회는 매년 지역사회 어려운 이웃을 돕기 위해 성금을 기부해 왔다.

김안숙 의장은 “코로나19 장기화로 취약계층의 어려움이 더욱 클 것으로 생각한다. 의장단 업무추진비 절감을 통해 마련한 정성이 어려운 상황에 놓인 이웃에게 희망과 위로가 됐으면 좋겠다. 다가오는 설명절 가정에 건강과 화목이 넘쳐나기를 기원한다”고 말했다.

