[AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다. AI라씨로가 분석한 결과, 지난 주 금요일 2월5일 기관은 DL(000210)을 총 주식의 0.8%인 13만747주 순매수했고, 나스미디어(089600)를 총 주식의 1.3%인 11만6444주 순매수 한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

이와 관련한 오늘 분석 정보는 18시 40분 업데이트 되어 기관 뿐만 아니라 외국인의 매매비중 상위 종목을 확인할 수 있다. 라씨로웹 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 18시 40분, 해당 정보가 나왔을 때 로그인 없이 바로 확인이 가능하며, 앱 설치 시에는 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

