국민의힘 "北 원전, 文 정부 떳떳하면 국정조사 수용하라" 촉구

박근혜 정부 때 국정조사 7번

민주당, 어떤 의혹에도 묵살

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 8일 북한 원전 건설 관련 국정조사를 조속히 수용하라며 여당에 촉구했다.

국민의힘 탈원전 북원전 진상조사특별위원회는 이날 오전 국회에서 기자회견을 갖고 "문 정부가 떳떳하다면 국정조사를 수용하라"고 밝혔다.

진상조사특별위원회 위원장인 권성동 의원은 "의문의 핵심은 산업부(산업통상자원부) 공무원이 왜 감사원 조사 직전 일요일 밤 사무실에 몰래 들어가 필사적으로 문건을 삭제한 것"이라며 "감사원 감사 대상은 국회의 요구로 시작됐고 월성 1호기 폐쇄와 관련한 경제성 평가 조작이었다"고 말했다. 이어 "정말 문제가 없는 문건이라면 감사 대상도 아닌데 지울 이유가 없다"고 설명했다.

또 권 의원은 "해당 문건에 대해 공무원 개인의 아이디어라고 일축하는데 문재인 대통령에 의해 '탈원전'이 강요되던 상황에서 이에 배치된 문건을 순전히 개인 생각으로 만들 공무원은 없다"며 "누가 왜 무엇을 위해 이 문건을 만들었는지 규명해야 한다"고 말했다. 그는 "산업부 외에 다른 부처도 관련 검토를 했는데 정권 차원 추진이 아니냐"며 2018년 한국가스공사 연구 용역을 통해 만든 '북한의 에너지 현황 및 천연가스 사업 협력방안 연구' 보고서와 북한 전력공업 현황 및 정책점 시사점 연구 용역을 통일부가 의뢰했다고 제시했다.

권 의원은 "박근혜 정부 당시 야당인 더불어민주당의 요구에 따라 7번이나 국정조사가 실시됐다"면서 "더불어민주당은 여당이 되자 그 어떤 의혹에도 국정조사 요구를 묵살하고 있다"고 재차 강조했다.

이날 기자회견에는 성일종, 이철규, 윤한홍, 조수진, 김영식, 김웅, 조태용 의원 등이 함께 참석했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr